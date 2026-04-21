Cote d'Ivoire: Soutenance BTS d'avril 2026 - Les résultats disponibles

Les candidats au Brevet de technicien supérieur (Bts) peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, les résultats des soutenances de rapports de stage d'avril 2026 sont disponibles.

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), qui a donné l'information le mardi 21 avril 2026 sur sa page Facebook, ces résultats peuvent être consultés sur la plateforme : www.examensbts.net

À noter que ces soutenances se sont déroulées du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, sur l'ensemble du territoire national.