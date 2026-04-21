Cote d'Ivoire: Secteur minier - Des opérateurs se mobilisent pour appuyer des jeunes dans diverses disciplines sportives

Outre leurs activités premières, qui sont l'extraction, les opérateurs miniers se mobilisent pour contribuer à la formation de jeunes talents ivoiriens issus de milieux divers. C'est dans cette optique qu'un partenariat a été scellé entre un groupe d'entreprises et Lvolution Academy, une structure de formation dans des disciplines sportives.

Une note d'information publiée le samedi 18 avril 2026, précise que les entreprises minières, à travers ce partenariat, ont démontré leur capacité à jouer un rôle moteur dans la transformation sociale. Cela s'est traduit concrètement par un engagement à investir dans le capital humain et à mutualiser leurs efforts pour accompagner ces talents ivoiriens.

Formation des jeunes ; encadrement de sportifs de haut niveau ; promotion des valeurs d'excellence, de discipline et de persévérance ; renforcement de l'inclusion, notamment en faveur des athlètes féminines et paralympiques. Telle est, de façon concrète, la contribution des acteurs du secteur minier.

Cet appui a permis la révélation de champions sur le plan sportif. Plusieurs athlètes ont ainsi été soutenus pour se hisser sur la scène internationale. Il faut citer, en l'occurrence, Michel Boli, représentant paralympique aux Jeux de Paris 2024 et Ibrahim Maïga, participant aux Jeux olympiques.

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En seulement quelques années, les jeunes bénéficiaires ont pu glaner plus de 200 médailles nationales et internationales, enregistrer une présence remarquée aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ainsi qu'obtenir une reconnaissance internationale du modèle.

Dans la droite ligne de leur mobilisation, ces acteurs se retrouvent chaque année lors d'une soirée dénommée « Abidjan Mining Drinks », un rendez-vous de l'industrie minière en Côte d'Ivoire à travers lequel ils coordonnent leurs actions.

Il faut préciser que cette dynamique est portée par Maître Franck Laté Lawson, fondateur de Lvolution Academy, aux côtés de Silvia Bottero, professionnelle du secteur minier, ainsi que de Stanislas de Stabenrath, initiateur de l'Abidjan Mining Drinks.