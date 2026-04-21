Cote d'Ivoire: Echographie obstétricale - 31 praticiens en formation à Yamoussoukro pour mieux détecter les anomalies congénitales

Depuis le lundi 20 avril 2026, la ville de Yamoussoukro abrite le 2e Séminaire atelier international d'échographie obstétricale, une initiative portée par la Société Ivoirienne de Chirurgie Pédiatrique, présidée par le Pr Bertin Kouamé. Cette rencontre scientifique vise à renforcer les capacités des professionnels de santé dans le diagnostic prénatal des anomalies congénitales, un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire.

Après une première édition tenue en mars 2025 au CHR d'Aboisso ayant réuni 29 praticiens, cette deuxième session enregistre la participation de 31 spécialistes venus de plusieurs régions du pays. Gynécologues-obstétriciens, radiologues, sages-femmes et maïeuticiens prennent part à cette formation de haut niveau.

Le séminaire bénéficie de l'expertise internationale du Dr Alain Diguet, spécialiste français en diagnostic anténatal au CHU de Rouen, aux côtés d'éminents experts nationaux. Parmi eux figurent les professeurs Roland Adjoby, chef du service de gynécologie-obstétrique du CHU d'Angré, Rémi Konan-Blé du CHU de Yopougon Attié, ainsi que les radiologues Lynda Gui-Bilé, de l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, et Nicaise Konan Anhum du CHU de Yopougon.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sous le parrainage du maire de Yamoussoukro, Kouassi Kouamé Patrice, la cérémonie d'ouverture s'est tenue au district sanitaire de la capitale politique. Elle a été suivie d'une visite des équipements de dernière génération, notamment des échographes fournis par la société Medical-Services, partenaire de l'événement.

Les enseignements théoriques se déroulent dans la salle de réunion du district sanitaire, tandis que les ateliers pratiques ont lieu au service de radiologie du CHR de Yamoussoukro. Pour l'occasion, la directrice de l'établissement, Dr Assié Justine, a autorisé l'installation de trois échographes 4D dans les nouveaux locaux du service.

Durant les cinq jours du séminaire, des échographies obstétricales gratuites sont offertes aux femmes enceintes suivies au CHR. Dès la première journée, une dizaine de patientes ont pu en bénéficier, illustrant l'impact immédiat de cette initiative sur la prise en charge des grossesses.

Au-delà de la formation, les organisateurs ambitionnent de doter durablement les structures sanitaires en équipements modernes. Le président de la Société Ivoirienne de Chirurgie Pédiatrique a plaidé pour l'acquisition d'un échographe 4D, estimé à 40 millions de francs CFA, afin de renforcer le plateau technique local.

À terme, cette dynamique pourrait permettre au CHR de Yamoussoukro de devenir un centre de référence en échographie obstétricale et en diagnostic anténatal. Une stratégie que les initiateurs souhaitent étendre à d'autres hôpitaux du pays, dans l'optique de réduire significativement la mortalité néonatale liée aux malformations congénitales grâce à un dépistage précoce et efficace.