Cote d'Ivoire: Sicable enregistre une perte au premier trimestre en raison de l'arrêt des travaux de maintenance et de la flambée des prix des métaux

Sicable, le fabricant de câbles électriques basé à Abidjan et filiale ivoirienne du groupe italien Prysmian, a enregistré une perte nette de 221,7 millions de FCFA (397 500 $) au premier trimestre 2026, contre un bénéfice de 211,2 millions de FCFA (378 700 $) à la même période en 2025.

Le chiffre d'affaires a chuté de 26,5% à 3,79 milliards de FCFA (6,8 millions de dollars) contre 5,16 milliards de FCFA (9,3 millions de dollars) un an plus tôt, car une révision planifiée des machines de production de l'entreprise a réduit les volumes de vente de 27%.

Le résultat d'exploitation est devenu négatif, s'établissant à -236,6 millions de FCFA (-424 200 $), contre un résultat positif de 432 millions de FCFA (774 700 $) au 1er trimestre 2025. La société a déclaré que l'inflation des prix des métaux sur le London Metal Exchange - en hausse de 23% en 3 mois - a entraîné une augmentation des coûts et a réduit le résultat.

La direction a déclaré que la maintenance était périodique et planifiée. La production ayant repris et la demande d'électricité ayant montré des signes de croissance en avril, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les performances se redressent pendant le reste de l'année.

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Pour l'année 2025, Sicable(BRVM : CABC) a enregistré un chiffre d'affaires de 21,26 milliards de FCFA (38,1 millions de dollars) et un bénéfice net de 1,7 milliard de FCFA (3 millions de dollars), un niveau de référence que la société s'efforce maintenant de reconstruire.

Points clés à retenir

La pression sur les coûts à laquelle SICABLE a dû faire face au premier trimestre 2026 n'est pas isolée. Les métaux de base du LME sont entrés en 2026 sur l'une des plus fortes hausses depuis des années - le cuivre a atteint un record historique au-dessus de 14 000 dollars la tonne en janvier avant de se corriger, tandis que l'aluminium a dépassé les 3 000 dollars la tonne et atteint son plus haut niveau depuis 4 ans, sous l'effet des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient, des déclarations de force majeure liées à la guerre dans les fonderies, et de la demande structurelle d'électrification et d'infrastructure d'intelligence artificielle. Pour les fabricants comme SICABLE, qui transforme les conducteurs de cuivre et d'aluminium en câbles à basse et haute tension, ces mouvements de prix gonflent directement les coûts des matières premières, avec une faible capacité à les répercuter à court terme.

La situation est aggravée lorsque la production est déjà limitée, comme ce fut le cas au premier trimestre, car les coûts fixes sont répartis sur un nombre réduit d'unités. SICABLE vend sur le marché ivoirien de l'électricité et exporte par l'intermédiaire de la plateforme commerciale ouest-africaine du groupe Prysmian - un marché en pleine croissance, soutenu par le développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire et l'augmentation de la demande du réseau.

Ce moteur de la demande offre à l'entreprise une voie de redressement crédible, mais l'environnement des métaux reste un risque réel : Les échanges de contrats au LME ont atteint des records trimestriels au premier trimestre 2026, reflétant l'ampleur de la volatilité que les fabricants de câbles et d'autres fabricants à forte intensité de métaux doivent maintenant absorber.