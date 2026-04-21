Afrique: Les sites de l'UNESCO, remparts essentiels pour la biodiversité et les populations

Un récent rapport de l’UNESCO met en lumière le rôle crucial de ses sites désignés dans la préservation de la biodiversité et le bien-être des populations. Intitulé « Vivre avec la nature dans les sites désignés par l’UNESCO : contributions mondiales et locales », ce document inédit analyse pour la première fois l’ensemble de ces espaces comme un réseau unique.

Dans un communiqué officiel, l’organisme onusien insiste sur l’urgence d’investir dans les sites de l’UNESCO pour sauver l’avenir. Alors que les populations d’animaux sauvages ont chuté de 73 % à l’échelle mondiale depuis 1970, celles présentes dans les zones protégées par l’UNESCO sont restées relativement stables. Ce constat souligne l’efficacité des mécanismes de protection mis en place au sein de ces territoires, qui couvrent plus de 13 millions de kilomètres carrés, soit une superficie supérieure à celle cumulée de la Chine et de l’Inde.

D’après le document, ce réseau regroupe plus de 2 260 sites, incluant des biens du patrimoine mondial, des réserves de biosphère et des géoparcs mondiaux. Ensemble, ils abritent plus de 60 % des espèces recensées sur la planète, dont près de 40 % sont endémiques. Ils stockent également environ 240 gigatonnes de carbone, un volume équivalant à près de vingt années d’émissions mondiales actuelles.

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Malgré ces performances remarquables, le rapport alerte sur les pressions croissantes auxquelles ces sites sont confrontés. Près de 90 % d’entre eux subissent un stress environnemental élevé, tandis que les risques liés au changement climatique ont augmenté de 40 % en une décennie. D’ici 2050, plus d’un quart de ces zones pourraient atteindre un point de basculement critique, avec des conséquences potentiellement irréversibles comme la disparition des glaciers, la dégradation des récifs coralliens ou encore la transformation des forêts en sources nettes de carbone.

Au-delà de leur valeur écologique, ces territoires jouent un rôle fondamental pour les sociétés humaines. Ils abritent environ 900 millions de personnes, soit près de 10 % de la population mondiale, et concentrent une richesse culturelle exceptionnelle avec plus de 1 000 langues recensées. Par ailleurs, au moins un quart de ces sites incluent des territoires de peuples autochtones, une proportion qui atteint près de 50 % en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Le rapport souligne également leur poids économique, estimant qu’environ 10 % du produit intérieur brut mondial est généré dans ces zones et leurs environs. Cette contribution met en évidence l’importance d’intégrer davantage ces sites dans les stratégies de développement durable.

Face aux menaces croissantes, l’UNESCO appelle à une mobilisation accrue. L’organisation insiste sur la nécessité de restaurer les écosystèmes, de renforcer la coopération internationale, d’intégrer ces sites dans les politiques climatiques et d’adopter une gouvernance plus inclusive, notamment en faveur des communautés locales et des peuples autochtones.

Selon Khaled El-Enany, Directeur général de l’UNESCO, ces espaces représentent des atouts stratégiques dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité. Le rapport met en avant qu’une action immédiate pourrait réduire significativement les risques futurs, chaque degré de réchauffement évité permettant de diminuer de moitié le nombre de sites exposés à des perturbations majeures d’ici la fin du siècle.

En définitive, ce document appelle à considérer les sites de l’UNESCO non seulement comme des espaces de conservation, mais aussi comme des leviers essentiels pour relever les défis environnementaux et sociaux mondiaux. Investir dans leur protection apparaît désormais comme une nécessité pour préserver des écosystèmes uniques, des cultures vivantes et les moyens de subsistance de centaines de millions de personnes à travers le monde.