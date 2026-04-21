Sierra Leone: Sénégal-Sierra Leone - Un accord stratégique sur les mines et l'énergie signé à Dakar

En marge de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le Sénégal et la Sierra Leone ont officialisé, ce jour, un traité de coopération dans les secteurs des mines et de l'énergie.

La cérémonie de signature s'est tenue sous la présidence des chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye et Julius Maada Bio, également président en exercice de la CEDEAO. Le document a été signé, pour la partie sénégalaise, par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et, pour la Sierra Leone, par le ministre des Mines et des Ressources minérales, Julius Daniel Mattai.

Cet accord s'inscrit dans une dynamique de consolidation des partenariats intra-africains dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Il traduit une volonté commune de structurer une gouvernance plus intégrée des ressources minières et énergétiques, dans un contexte marqué par les enjeux de souveraineté économique et de transition énergétique.

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Intervenant lors du forum, le président sénégalais a réaffirmé l'ambition de faire des ressources naturelles un levier de transformation structurelle. L'objectif est notamment de renforcer la valorisation locale, de développer des chaînes de valeur régionales et de repositionner les États africains dans la maîtrise de leurs richesses.

À travers ce partenariat, Dakar et Freetown entendent renforcer leur coopération bilatérale tout en contribuant à une dynamique plus large d'intégration régionale, en phase avec les orientations de la CEDEAO en matière de développement coordonné des ressources stratégiques.