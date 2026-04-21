Afrique: Eau et assainissement - Le pays plaide pour une mobilisation accrue des financements en Afrique

À l'occasion de la rencontre de haut niveau « Unlocking Capital for Africa's Water Security and Sanitation », organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a porté la voix du Sénégal sur les enjeux critiques d'accès à l'eau sur le continent.

Dans un contexte marqué par une pression climatique accrue et des besoins croissants en services essentiels, le ministre a insisté sur la nécessité d'un saut qualitatif dans la mobilisation des ressources financières. S'il a salué la dynamique de concertation engagée, il a également appelé à la mise en place de mécanismes innovants capables d'attirer davantage de capitaux vers le secteur.

Le Sénégal a, à cette occasion, mis en avant les avancées de son « Compact Eau », un programme structurant articulé autour de réformes sectorielles, d'investissements ciblés et d'une ouverture renforcée aux partenariats public-privé. L'objectif est d'accélérer les flux de financement et de bâtir des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement plus résilients, au bénéfice direct des populations.

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S'exprimant également en sa qualité de président du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW), le Dr Dièye a appelé à opérationnaliser les engagements continentaux, notamment la Vision africaine de l'eau et l'Agenda 2063, en les traduisant en projets concrets, bancables et à fort impact.

Dans cette perspective, la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, est présentée comme un levier stratégique pour catalyser les investissements et accélérer l'atteinte de l'Objectif de développement durable relatif à l'eau et à l'assainissement.