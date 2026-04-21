Tchad: Haïti - L'armée tchadienne double son effectif au sein de la mission multinationale de répression des gangs

21 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Nadia ben Mahfoudh

Le Tchad va déployer 1 500 hommes en Haïti pour alimenter la nouvelle Force de répression des gangs (FRG), une mission multinationale créée fin 2025 par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour mener des opérations contre les gangs qui sévissent en Haïti. Les premiers éléments des contingents tchadiens sont déjà arrivés sur place.

Les premiers soldats tchadiens ont foulé le sol de la capitale haïtienne le 1er avril. En tout, cinquante soldats du génie militaire, des électriciens, des plombiers, des menuisiers, ont été envoyés en premier pour aider à l'installation des bases.

Si le Tchad annonçait initialement l'envoi de 750 soldats, le président Mahamat Idriss Déby a revu ses ambitions à la hausse. Dans un message officiel adressé lundi 20 avril au Parlement, le chef de l'État a annoncé le doublement des effectifs : ce sont finalement 1 500 hommes qui intégreront la Force de répression des gangs (FRG).

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Sur les 5 500 militaires attendus à Port-au-Prince d'ici octobre, près d'un quart seront donc tchadiens. Leur mission, qui doit durer 12 mois, aura un rôle offensif direct contre les gangs armés qui sévissent en Haïti. Il s'agira donc de combats urbains. Pour s'y préparer, les troupes ont suivi une préparation, à Ndjamena, sous l'égide de la Cellule de coordination des opérations extérieures (Cecopex).

Ce n'est pas la première fois que l'armée tchadienne intervient dans d'autres pays. Mahamat Idriss Déby l'a rappelé dans son message officiel : il a évoqué une longue tradition d'interventions extérieures, éprouvée par le passé en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali.

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