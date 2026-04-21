Sénégal: Médias - Le Cored appelle les professionnels à plus de rigueur après la polémique sur « l'hélicoptère artisanal »

21 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored) a appelé à un renforcement de la rigueur professionnelle dans le traitement de l'information, à la suite de la polémique suscitée par la diffusion, début avril 2026, d'un reportage consacré à un supposé hélicoptère artisanal conçu par un habitant de Tambacounda.

Dans un communiqué transmis au Soleil digital, l'organe d'autorégulation indique avoir suivi « avec beaucoup d'intérêt » cette affaire impliquant Mamadou Sow, maçon autodidacte, présenté dans plusieurs médias comme l'inventeur d'un appareil capable de voler.

Le Cored souligne qu'il est apparu, par la suite, que l'engin n'a jamais décollé et que les images diffusées à la télévision ne correspondaient pas à la création artisanale évoquée. Selon le communiqué, il s'agirait en réalité d'un hélicoptère ultraléger monoplace fabriqué en Hongrie.

L'instance relève que ces images auraient dû être clairement identifiées comme « images d'illustration », estimant que cette omission a induit le public en erreur. Elle y voit « une volonté de manipulation » ainsi qu'un « manque de rigueur » de la part des journalistes, techniciens et rédactions concernés.

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De telles pratiques constituent « une entorse grave aux principes de vérification et de recoupement de l'information » et posent des problèmes d'éthique et de déontologie, avertit le Cored.

L'organisation invite, en conséquence, les professionnels des médias à faire preuve de davantage de vigilance afin de préserver la crédibilité de leur métier et de maintenir la confiance du public.

Le Cored rappelle à ce propos plusieurs dispositions du Code de la presse, notamment celles relatives à l'honnêteté dans la collecte et le traitement de l'information, à l'interdiction de déformer les faits ou d'utiliser des sources non vérifiées, ainsi qu'à l'obligation de rectifier toute information inexacte.

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