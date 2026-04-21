Sénégal: Luis Enrique cash sur Ibrahim Mbaye - « Je n'ai aucun regret »

21 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ibrahim Mbaye vit des heures délicates avec le PSG. Absent du groupe ce 19 avril contre Lyon, le prodige sénégalais n'a plus joué avec son club depuis le 21 mars contre Nice. En 2026, il ne compte que 190 minutes de jeu avec les Parisiens. Avant d'affronter Nantes ce mercredi 22 avril 2026, Luis Enrique a fait face à la presse ce mardi. Interrogé sur la situation de son jeune protégé, l'Espagnol a été cash.

« C'est simplement ce que je dis. Chaque minute que tu peux jouer au PSG, elle doit être spéciale. Je n'ai aucun regret sur Mbaye, mais il faut être prêt. Il a été prêt, mais j'attends beaucoup plus de tous les joueurs. C'est simplement la concurrence, un joueur doit rester en dehors de l'équipe. Il faut profiter de chaque minute », a-t-il expliqué. Reste à savoir si Ibrahim Mbaye reviendra dans les bonnes grâce de son entraineur.

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