Afrique: Mohamed Ould Ghazouani, président mauritanien - Souveraineté maîtrisée et intégration ou la voie mauritanienne pour l'Afrique

Dans son discours à l'ouverture de la 10 édition du Forum de Dakar pour la Paix et la sécurité, le Président de la République islamique de Mauritanie a appelé ses collègues à se mobiliser que le continent prenne en charge lui-même les menaces auxquelles il est confronté.

Mohammed Ould Ghazouani a insisté sur la nécessité de dépasser le stade du diagnostic pour s'engager résolument dans la mise en oeuvre de solutions concrètes. Il a rappelé les liens étroits unissant son pays au Sénégal, tout en soulignant que la stabilité ne saurait se réduire à l'absence de conflit. C'est aussi la capacité que peuvent avoir les instituions pour fonctionner, même en temps de crise.

Dans un contexte marqué par les fractures sociales, les problèmes de gouvernance et les menaces des groupes armés, une réponse centrée sur l'aspect sécuritaire ne saurait suffire pour faire face. Il faut dans ce sens une approche holistique qui associé une meilleure gouvernance, une concertation entre les acteurs politiques pour un apaisement du climat politique et surtout une prise en charge effective des aspirations de la jeunesse par un investissement pour son éducation et sa formation. En outre la recherche de la stabilité doit passer des mécanismes collectifs renforcés, notamment au niveau de l'Union Africaine, ceci dans l'optique d'une mutualisation des moyens de défense et d'alerte.

Sur un plan purement économique, le Chef de l'Etat mauritanien a rappelé que l'intégration doit être un levier de transformation. C'est une condition absolue pour faire face aux défis et soubresauts de la mondialisation.

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Malgré les avancées dans la mise en oeuvre de la Zone de Libre échanges continentale africaine, qu'il a salué El Ghazouani a reconnu que la seule levée des barrières tarifaires ne saurait suffire. Pour lui, il faut aller vers une transformation structurelle des économies du continent. Cela doit passer une industrialisation accrue et une valorisation locale des matières premières. Dans ce sens, il a cité l'exemple de l'OMVS comme un modèle réussi de gestion concertée des ressources transfrontalières à suivre partout en Afrique.

S'exprimant sur la notion de souveraineté, il a plaidé pour une redéfinition du concept loin des théories « illusoires d'indépendance » et centrée sur la maitrise de « ses propres dépendances ». Pour lui, la souveraineté en 2026 doit se traduire par une maitrise de ses propres dépendances qu'elles de de nature alimentaire, énergétique, numérique ou sanitaire. Et dans cette optique l'intégration est le levier sur lequel le continent doit s'appuyer pour asseoir sa résilience et peser sur la scène mondiale.

Pour le président de la république islamique de Mauritanie, les trois concepts du thème de la 10ème édition du Forum international de Dakar pour la Paix et la sécurité sont les les pieds sur lesquels repose un même projet historique qui vise à concrétiser les ambitions de l'Agenda 2063 pour une Afrique maitresse de son destin.