Afrique: Cheikh Niang , ministre des Affaires étrangères du Sénégal, met en avant le rôle des ministres des Affaires étrangères

Dans une déclaration marquée par un ton à la fois lucide et mobilisateur, il a salué la présence des participants comme un signal fort : « Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à la question de notre survie en tant qu'États, et de notre capacité collective à maîtriser notre destin dans un environnement international en profonde mutation. »

Le diplomate a souligné que le contexte mondial actuel est caractérisé par une compétition stratégique accrue et une remise en cause de certains fondements de l'ordre multilatéral. Dans ce cadre, l'Afrique fait face à « des défis multiples et complexes », notamment la persistance de foyers d'instabilité, l'expansion des menaces transnationales et l'émergence de nouveaux risques hybrides.

À ces enjeux sécuritaires s'ajoutent, selon lui, des répercussions sur les dynamiques d'intégration régionale. « Ce contexte sécuritaire engendre des contraintes structurelles, institutionnelles et politiques qui freinent nos ambitions communes », a-t-il expliqué, évoquant également les tensions entre impératifs de souveraineté et volonté d'intégration.

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Pour Cheikh Niang, la souveraineté demeure au coeur des aspirations africaines. Elle impose de repenser les modèles de développement tout en renforçant la coopération entre États. Dans cette perspective, il a insisté sur la responsabilité particulière des chefs de la diplomatie africaine : « Nous sommes les architectes et les artisans de la politique extérieure de nos États. »

Il a ainsi appelé à dépasser les approches strictement nationales pour privilégier des actions concertées. « Nous devons harmoniser nos initiatives et engager des démarches communes pour faire face aux défis qui frappent notre espace », a-t-il déclaré.

« Il est essentiel que nous exprimions nos positions avec sincérité, sans langue de bois diplomatique, afin d'identifier des réponses collectives efficaces », a-t-il lancé.