Tunisie: La députée Aouatef Cheniti - « les productions agricoles se vendent cher à causes des intermédiaires ! »

21 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

· À Béja, l'agriculteur vend le mouton pesant entre 27 et 30 kg à l'intermédiaire (« gachar », sic) pour un prix oscillant entre 700 et 900 dinars. »

Aouatef Chniti, députée représentante de la région de Béja et membre de la Commission de la Santé, de la femme et des affaires sociales au Parlement, a révélé ce matin du mardi 21 avril 2026 au micro de la Radio Nationale qu'il existe un fossé entre la promulgation des lois d'un côté et leur application de l'autre.

Ella a assuré que les députés remplissent convenablement leur devoir législatif et de contrôle sauf qu'il y a toujours des obstacles au niveau des applications et de la concrétisation des lois. Elle a indiqué, à titre d'exemple, qu'un article de loi datant de plus de deux ans et qui concerne les bétails, n'a toujours pas été activé. « Cet article, précise -t-elle, vise au développement du cheptel et vise d'assurer la sécurité alimentaire des Tunisiens ».

Pour ce qui est du prix du mouton, l'intervenante a assuré que ce sont les intermédiaires qui tirent profit de la situation et rendent le prix inaccessible aux citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« En discutant avec les agriculteurs de ma région, j'ai su que chacun possède entre 300 et 400 têtes. Malheureusement, ces moutons ne sont pas directement vendus aux consommateurs mais aux intermédiaires », a-t-elle noté. Et d'ajouter : « l'agriculteur à Béja vend le mouton pesant entre 27 et 30 kg à l'intermédiaire (« gachar », sic) pour un prix oscillant entre 700 et 900 dinars ! »

Richesse illicite, profit et blanchiment d'argent

« Ces intermédiaires, ajoute la députée, n'ont aucun rapport avec le domaine de l'agriculture ! Ils font du blanchiment d'argent, sont à l'origine de tous les maux et je sais très bien ce que je dis », dénonce-t-elle.

Et de poursuivre : « Comme ils ont beaucoup d'argent, ils guettent l'opportunité des saisons de récolte sur du charbon ardent. Ils s'adressent en premier aux agriculteurs pour mettre la main sur les meilleures récoltes ne laissant pas aux agriculteurs l'occasion de refuser tant ils achètent au comptant et en très grandes quantités. L'agriculteur qui a dépensé beaucoup d'argent sur sa production accepte l'offre parce que cela lui permet de payer ses dettes, de couvrir ses dépenses et d'avoir un certain gain immédiat.

Ensuite les intermédiaires revendent ces productions agricoles aux citoyens à des prix exorbitants, peu importe combien la récolte a été bonne et généreuse ! C'est le cas pour la récolte des olives, la récoltes des petits pois et évidemment pour les moutons. Et e citoyen ne comprend pas pourquoi les prix des productions agricoles restent chers même si les récoltes sont bonnes et qu'il a plu ! Voilà, tout le mal est là : dans les circuits de distribution », explique-t-elle.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.