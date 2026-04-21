Tunisie: L'ARP examine un prêt de 16 millions de dinars koweïtiens pour dynamiser le transport du phosphate

L'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) examine un projet de loi relatif à l'approbation d'un accord de prêt conclu avec le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social, d'un montant de 16 millions de dinars koweïtiens. Ce financement est destiné à soutenir le développement et la modernisation du transport du phosphate en Tunisie.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la performance du réseau ferroviaire dédié à l'acheminement du phosphate et de ses dérivés, un secteur clé de l'économie tunisienne. L'objectif est d'améliorer la capacité de transport, de réduire les goulots d'étranglement logistiques et de garantir une meilleure fluidité des flux vers les unités de transformation et les zones d'exportation.

Le financement contribuera à la poursuite des travaux de réhabilitation et de développement des lignes ferroviaires utilisées pour le transport du phosphate, particulièrement dans les régions du sud du pays, où se concentrent les principales zones de production.

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Au-delà de l'aspect logistique, ce projet est également présenté comme un levier de développement économique et régional. Il devrait permettre la création d'emplois directs et indirects, tout en allégeant la pression sur le réseau routier, souvent sollicité pour le transport de marchandises lourdes.

Le secteur du phosphate, pilier historique de l'économie tunisienne, fait face depuis plusieurs années à des défis liés à l'infrastructure et à la capacité de transport. Ce nouveau financement s'ajoute à d'autres accords conclus avec des bailleurs de fonds internationaux et régionaux, dans le cadre d'un programme global de modernisation du réseau ferroviaire dédié à cette activité stratégique.