Tunisie: Ons Jabeur a accueilli son premier enfant

La championne de tennis tunisienne Ons Jabeur a donné naissance à son premier enfant le lundi soir 20 avril 2026, dans un hôpital de Dubaï. La « Ministre du Bonheur » et son fils sont tous deux en excellente santé.

Toutes nos félicitations à l'icône du sport tunisien ainsi qu'à son mari, Karim. Nous souhaitons une santé de fer à la maman et au nouveau-né, ainsi qu'une vie remplie de bonheur.

Un retour attendu sur les courts

Pour rappel, Ons Jabeur avait annoncé sa grossesse en novembre 2025 via une vidéo publiée sur son compte Instagram.

À l'époque, elle avait souligné sa décision de prendre une période de repos pour recharger ses batteries, tout en affirmant sa volonté de faire un retour marquant sur le circuit prochainement. Elle avait toutefois précisé que « les terrains devront attendre un peu », le temps pour elle et son mari d'accueillir leur premier enfant en avril.