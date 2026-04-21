Tunisie: BNA Assurances - Le chiffre d'affaires global en hausse de 12%

Le chiffre d'affaires global de la société « BNA Assurances » a enregistré une hausse de 12%, durant le premier trimestre de l'année 2026, pour s'établir à 50,9 millions de dinars (MD).

Cette hausse est expliquée, selon l'assureur, par l'augmentation du chiffre d'affaires de la section assurance non-vie de 8%, à 39,3 MD, provenant essentiellement de la hausse des primes émises de la branche automobile (+11 %).

Selon les indicateurs d'activités de la société, publiés, lundi soir, les primes émises en assurance vie ont évolué de 32%, passant de 8,8 MD au 31.03.2025 à 11,6 MD au 31.03.2026.

BNA Assurances a fait savoir, en outre, que les sinistres réglés ont enregistré une baisse significative de 26%, à 18,5 MD, à fin mars 2026, contre 25 MD, une année auparavant.

« Cette variation s'explique principalement par la baisse des règlements en assurance automobile de -6.6 MD (-31%) », a précisé la compagnie.