Tunisie: La Société des Marchés de Gros digitalise le suivi des produits de la pêche

À partir de demain, la Société Tunisienne des Marchés de Gros (Sotumag) mettra en place un nouveau système d'enregistrement des opérations d'approvisionnement dans les points de vente des produits de la pêche maritime (type de produit, quantité, poids, origine et fournisseur, etc.).

Dans un communiqué publié ce mardi, la société a précisé qu'il sera impossible d'émettre des bons de vente sans la saisie préalable de l'ensemble des données relatives à l'approvisionnement.

Elle appelle, par ailleurs, les professionnels concernés à contacter l'unité informatique afin de prendre connaissance des modalités d'utilisation du système et de se familiariser avec son fonctionnement, en vue de son application dès demain.