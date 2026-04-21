Tunisie: 5ème championnat national de lecture - Coup d'envoi le 25 avril prochain

Le coup d'envoi de la cinquième édition du Championnat National de Lecture sera donné ce 25 avril, lançant une compétition littéraire de grande ampleur qui s'étendra jusqu'au 25 décembre prochain. Cette année, l'événement franchit une nouvelle étape en élargissant son public cible, témoignant de la vitalité du paysage culturel national.

S'exprimant à la radio, la directrice de la lecture publique au sein du ministère des Affaires Culturelles, Leila Salmi, a dévoilé les contours de ce cru 2026. La principale innovation réside dans la création d'un carnet de lecture inédit, spécialement conçu pour la tranche d'âge des 8-9 ans. Selon la responsable, cette initiative vise à ancrer plus précocement les habitudes de lecture chez les enfants, consolidant ainsi le championnat comme un pilier incontournable du programme national de promotion de la lecture.

Le déploiement de cette compétition se fera de manière progressive sur l'ensemble du territoire. Le calendrier officiel prévoit une première phase de sélections locales qui se tiendra du 25 avril au 31 août 2026. À l'issue de cette période, les candidats retenus s'affronteront lors des éliminatoires régionales, programmées entre le 5 septembre et le 5 octobre 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'apothéose de cet événement se jouera durant la seconde moitié du mois de décembre 2026. Les finalistes venus de toutes les régions se retrouveront alors pour les épreuves nationales, ultime étape de ce marathon littéraire qui célèbre l'esprit d'analyse et la passion du livre.