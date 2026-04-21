Tunisie: La chirurgie digestive par endoscopie est désormais disponible à l'hôpital de Grombalia

L'appareil d'endoscopie pour la chirurgie digestive est entré en exploitation, hier lundi 20 avril 2026, à l'hôpital régional de Grombalia, gouvernorat de Nabeul, marquant une étape importante dans le développement des services de santé de la région. C'est ce qui a été annoncé via un communiqué publié par la page Facebook officielle de la Direction Régionale de la Santé de Nabeul.

La même source indique que cet équipement permettra de réaliser des interventions chirurgicales précises par voie endoscopique. Il s'agit d'une technique qui offre l'avantage de réduire les douleurs, d'accélérer la période de convalescence et de limiter les risques et complications comparativement avec la chirurgie conventionnelle.

Cette réalisation, ajoute encore le même communiqué, contribuera à rapprocher la chirurgie de pointe des habitants de la région et, par ricochet, à réduire le nombre de transferts vers l'hôpital universitaire Mohamed-Tahar Maamouri de Nabeul. Ceci est à même d'alléger la pression sur ce dernier.

Ce renforcement, note-t-on, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant à doter les établissements de santé d'équipements modernes, à améliorer la qualité des soins et à garantir un service de proximité pour les citoyens.

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