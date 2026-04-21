Tunisie: 700 offres d'emploi à la Cité de la Culture - Des CDI qui garantissent un salaire équitable

La Cité de la Culture a ouvert ses portes dès la matinée de ce mardi 21 avril 2026 pour accueillir les chercheurs d'emploi dans le cadre de la Journée de l'emploi dans les métiers du tourisme, organisée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'événement réunit 30 entreprises et propose 700 offres d'emploi au niveau national ainsi que 100 opportunités à l'international, selon le ministre de l'Emploi, Riadh Chaoued.

Dans une déclaration à la Radio nationale, le ministre a précisé que les contrats proposés sont des contrats à durée indéterminée (CDI) garantissant un salaire équitable. Il a également souligné que les structures relevant du ministère assurent le suivi et le contrôle afin de protéger les jeunes chercheurs d'emploi.

Il a expliqué que le défi actuel consiste à faire évoluer le secteur touristique d'un modèle centré sur le tourisme balnéaire vers un tourisme écologique, culturel et médical, ajoutant que la diversification de l'offre permet de lutter contre la saisonnalité de l'emploi.

Riadh Chaoued a de nouveau mis en garde les chercheurs d'emploi contre les faux contrats, insistant sur le fait que les circuits de recrutement officiels garantissent des salaires justes et des contrats à durée indéterminée.

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Il a appelé à se diriger vers les dispositifs d'emploi réglementés et légaux, notamment l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, l'Agence de coopération technique ainsi que les bureaux de recrutement à l'étranger agréés.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département prévoit d'organiser des journées de l'emploi dans plusieurs secteurs, en coordination avec les entreprises économiques, avec la mise en place de formations complémentaires et spécialisées nécessaires, sur la base d'un recrutement avec salaire équitable et contrat à durée indéterminée.