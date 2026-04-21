Tunisie: Le pays célèbre la première Journée Internationale des Femmes dans l'Industrie - « Les femmes façonnent l'avenir de l'industrie »

À l'occasion de la première édition mondiale de la Journée Internationale des Femmes dans l'Industrie, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), en partenariat avec le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), a organisé un événement national le 21 avril 2026 à l'Hôtel The Nine à Tunis.

Cette journée s'inscrit dans la dynamique de la Déclaration de Riyad adoptée lors de la 21e Conférence Générale de l'ONUDI en novembre 2025, qui affirme le rôle central des femmes dans la transformation industrielle inclusive et durable, et reflète une prise de conscience mondiale : l'autonomisation des femmes s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de croissance durable, bien au-delà d'un enjeu d'équité.

Comme l'a souligné M. Gerd Müller, Directeur Général de l'ONUDI : « Les femmes représentent 50 % de la population. Mais dans l'industrie, trop de femmes sont encore laissées de côté, occupant des emplois mal rémunérés et précaires, et rarement des postes de décision et de direction. Lorsque les femmes bénéficient des mêmes droits et des mêmes opportunités, elles stimulent la croissance, renforcent l'industrie et rendent nos économies plus résilientes.

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À l'ONUDI, nous travaillons pour y arriver. Aujourd'hui, plus de 70 % de nos nouveaux projets soutiennent l'autonomisation des femmes. »

Un programme structuré et une mobilisation multi-acteurs

Dans un contexte de transitions économiques majeures, l'événement a permis de croiser les perspectives, de valoriser des parcours inspirants et de faire émerger des pistes d'action en faveur d'une participation accrue des femmes, à travers trois temps forts : une analyse des politiques industrielles, des retours d'expériences et un dialogue intergénérationnel centré sur le leadership féminin et la transmission.

Réunissant des acteurs publics et privés, des experts académiques et des partenaires internationaux, la journée a favorisé un dialogue multi-acteurs autour de l'inclusion des femmes dans l'industrie. Les échanges ont mis en avant des priorités clés, telles que le développement des compétences, l'entrepreneuriat, l'intégration dans les chaînes de valeur et l'amélioration de l'accès au financement.

Des engagements renforcés pour une industrie inclusive

En Tunisie, l'ONUDI oeuvre aux côtés de ses partenaires pour promouvoir une industrialisation inclusive et durable, en cohérence avec l'Objectif de Développement Durable 9, et en plaçant l'égalité des genres au coeur de ses projets.

Les initiatives de l'ONUDI visent à renforcer les compétences, soutenir l'entrepreneuriat et faciliter l'accès des femmes aux chaînes de valeur industrielles, en particulier dans les secteurs de la transition verte et numérique.Dans ce cadre, M. Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'ONUDI en Tunisie, a souligné :

« Les femmes représentent environ 40 % de la main-d'oeuvre manufacturière mondiale, mais restent encore sous-représentées dans les métiers techniques et les postes de décision. Leur pleine participation est essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable et construire une industrie plus innovante, compétitive et inclusive. »De son côté, le CAWTAR, en tant qu'acteur régional basé à Tunis, joue un rôle clé dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes à travers le renforcement des capacités, la production de connaissances et le plaidoyer.

Sa Directrice Exécutive, Mme Soukeina Bouraoui, a déclaré :

« En Tunisie, les femmes ont toujours démontré leur capacité à innover, entreprendre et contribuer activement au développement économique. Elles ne doivent pas seulement être intégrées à l'industrie de demain, mais en être les architectes, les innovatrices et les décideuses. Investir dans leurs compétences, leur leadership et leur accès aux opportunités économiques, c'est accélérer une transformation industrielle plus juste, plus durable et plus compétitive pour la Tunisie et pour toute la région. »

Cette première célébration ouvre la voie à une mobilisation durable, appelant à renforcer les engagements, mobiliser l'ensemble des parties prenantes et élargir les opportunités pour que les femmes contribuent pleinement à façonner l'industrie de demain.

À propos de l'ONUDI et du CAWTAR

L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) est l'agence spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir une industrialisation inclusive et durable, contribuant à la réalisation de l'Agenda 2030 et de l'Objectif de Développement Durable 9 (industrie, innovation et infrastructures).

Le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR) est une organisation régionale basée à Tunis, engagée dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes et de l'égalité des genres dans le monde arabe. À travers ses programmes, le CAWTAR oeuvre au renforcement des capacités, à la production de connaissances et au plaidoyer pour une participation accrue des femmes dans les secteurs économiques et productifs.

La collaboration entre l'ONUDI et le CAWTAR illustre une convergence stratégique entre l'expertise industrielle et l'autonomisation des femmes, permettant de promouvoir des approches intégrées et à fort impact en faveur d'une transformation économique