Afrique de l'Ouest: Gouvernance fiscale - Réunion régionale à Lomé

Lomé est cette semaine le carrefour de la réforme fiscale africaine. Pendant 4 jours, un atelier régional planche sur le management des administrations fiscales en Afrique de l'Ouest.

La réunion est organisée conjointement par AFRITAC et la Commission de l'UEMOA.

AFRITAC de l'Ouest, Centre Régional d'Assistance Technique du Fonds Monétaire International (FMI), est une institution créée pour renforcer les capacités des administrations publiques ouest-africaines en matière de gestion économique et financière, de statistiques et de réformes structurelles.

Basé à Abidjan, il intervient dans une quinzaine de pays francophones de la région, accompagnant techniquement les États membres dans la modernisation de leurs systèmes fiscaux à travers des évaluations TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool), des missions d'assistance technique ciblées et des programmes de formation spécialisés.

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Réunissant les dirigeants des administrations fiscales des pays couverts par AFRITAC de l'Ouest, cet atelier intervient dans un contexte particulièrement exigeant.

Contraction de l'aide internationale, tensions géopolitiques mondiales, chocs climatiques récurrents : les États ouest-africains n'ont d'autre choix que de renforcer leur mobilisation des ressources intérieures pour financer leurs politiques publiques. La dépendance à l'aide extérieure n'est plus tenable, la souveraineté fiscale est devenue un impératif stratégique.

Des défis persistants clairement identifiés

Les évaluations TADAT menées par le FMI ont mis en lumière des insuffisances structurelles qui freinent l'efficacité des réformes : faible mobilisation des recettes, rigidité des charges budgétaires, déficits de gouvernance et de management. C'est précisément pour s'attaquer à ces faiblesses que les dirigeants des administrations fiscales sont réunis à Lomé.

Les travaux s'articulent autour de cinq thématiques prioritaires : gouvernance et intégrité, pilotage stratégique et gestion de la performance, transformation numérique et gouvernance des données, ressources humaines et conduite du changement, et harmonisation régionale des pratiques fiscales. À l'issue de l'atelier, les participants devraient également avancer sur la rédaction d'un guide régional des bonnes pratiques et sur la création d'un observatoire régional des performances fiscales.

Ouvrant les travaux au nom du ministre des Finances et du Budget, la directrice de Cabinet Mawoussé Akou Adetou Afidenyigba n'a pas mâché ses mots : "Les faiblesses persistantes de management et de gouvernance expliquent en grande partie le faible impact des réformes en termes de mobilisation des recettes, d'amélioration du civisme fiscal et d'efficience des administrations fiscales."

Un diagnostic lucide, qui place la qualité du management et la transparence au coeur des leviers de transformation.

Le choix de la capitale togolaise pour accueillir cet atelier, le second du genre après celui d'Abidjan en décembre 2022, est délibéré.

La représentante du FMI à Lomé, Racheeda Boukezia, l'a expliqué : "Lomé s'impose comme un lieu neutre et symbolique pour favoriser le partage d'expériences entre administrations fiscales francophones d'Afrique de l'Ouest, saluant la résilience économique du Togo et sa maîtrise de l'inflation, qui illustrent les progrès accomplis en matière de stabilité macroéconomique.

L'objectif est de transformer les diagnostics en actions concrètes, restaurer la confiance des citoyens dans l'impôt et consolider la souveraineté financière d'une région qui n'a plus les moyens de se payer le luxe de l'inefficacité fiscale.