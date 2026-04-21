Afrique: La CNDH remet son rapport d'activités au président de l'Assemblée

21 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) s'apprête à comparaître devant la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale pour présenter en détail son rapport d'activités annuel.

L'annonce a été faite lundi par le président de la CNDH, Kwao Ohini Sanvee, qui a remis le document au président de l'Assemblée nationale, Selom Klassou, conformément aux obligations légales qui encadrent le fonctionnement de l'institution.

Ce rapport met en lumière les avancées enregistrées, les impacts des actions menées et les défis persistants en matière de droits humains au Togo, assortis de recommandations destinées à l'ensemble des acteurs concernés.

La CNDH et l'Assemblée réaffirment leur engagement commun en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

Le Togo prépare son passage devant le 4ème cycle de l'Examen Périodique Universel (EPU) des Nations Unies. Un exercice non contraignant.

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