Afrique: Transition énergétique - Blitta, Sokodé et Kara au coeur de la stratégie

21 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo accélère sa transition énergétique. Dans son ambition d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, le pays s'appuie sur deux initiatives majeures : la Mission 300, portée depuis avril 2024 par la Banque mondiale et la BAD, et le Pacte national de l'énergie, lancé en septembre 2025 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La centrale photovoltaïque de Blitta, avec ses 70 MWc de capacité, a permis de porter la puissance installée en énergies renouvelables à plus de 100 MWc à l'échelle nationale. Un résultat encourageant, mais insuffisant face à des besoins en constante augmentation.

L'objectif est désormais de porter cette capacité à 250 MW d'ici 2030, couvrant ainsi plus de 50% du mix énergétique national, une transformation radicale de la structure énergétique du pays.

Confronté à des difficultés d'approvisionnement depuis plusieurs mois, le Togo multiplie les initiatives. L'extension de la centrale de Blitta et de nouveaux projets solaires à Sokodé et à Kara permettront de sécuriser l'approvisionnement tout en réduisant la dépendance aux énergies thermiques importées.

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La stratégie intègre également des usages productifs : pompage solaire pour l'accès à l'eau potable et l'irrigation agricole, et électrification des structures sanitaires en milieu rural.

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