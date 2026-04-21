Afrique/Éthiopie - Les craintes d'une nouvelle escalade de la violence au Tigré s'intensifient

Addis-Abeba — Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a annoncé la réinstauration du parlement régional, dont l'élection avait été l'un des éléments déclencheurs de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie. Dans un message publié sur Facebook, le Front a déclaré que son comité central « a décidé de rétablir l'Assemblée du gouvernement du Tigré (Tigray Government Assembly), élue par environ 2,8 millions de personnes, qui avait été suspendue au nom de la paix ». « Cette décision a été prise parce que le gouvernement fédéral viole l'accord de Pretoria, sans que nous ayons été consultés », a déclaré un haut responsable du Front qui a souhaité rester anonyme.

Selon les informations relayées par les médias locaux, on craint dans ce contexte une reprise du conflit sanglant entre le gouvernement éthiopien et les forces régionales, qui avait déjà fait au moins 600 000 victimes entre 2020 et 2022. Depuis lors, le pays est gouverné conformément à l'Accord de paix de Pretoria (COHA), qui prévoit la cessation définitive des hostilités entre le gouvernement et le TPLF, négocié par l'Union africaine et signé dans la capitale administrative de l'Afrique du Sud le 2 novembre 2022 (voir Fides 3/11/2022), qui prévoyait une administration provisoire pour le Tigré, mise en place par le dialogue entre les deux parties, afin de remplacer les organes élus de la région jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Bien qu'il reste influent au niveau régional, le Front, qui a pourtant gouverné l'Éthiopie pendant trois décennies, n'est plus un parti légalement enregistré, suite à l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed.

Les élections de 2020 n'ont pas été reconnues par les autorités fédérales et ont été l'un des éléments déclencheurs de la guerre sanglante qui a plongé la région dans une crise humanitaire sans précédent, avec plus de 1 300 morts dus au manque de nourriture et de médicaments. Les organisations humanitaires affirment que jusqu'à 80 % de la population a besoin d'une aide d'urgence et que le manque de fonds met le système de santé à rude épreuve.