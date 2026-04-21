Guinée Equatoriale: Léon XIV, arrivé au pays, appelle au «droit» et à la «justice»

Léon XIV est arrivé mardi 21 avril en Guinée équatoriale, dernière étape de sa visite sur le continent africain. Lors de cette visite de trois jours dans ce pays fortement marqué par la foi catholique, le souverain pontife doit y rencontrer les autorités politiques et religieuses mais aussi le monde de la culture, visiter un hôpital psychiatrique ou encore une école du nom de son prédécesseur, François, mort il y a tout juste un an.

Cela faisait 44 ans qu'un pape n'avait pas foulé le sol de la Guinée équatoriale, pays fortement croyant, où près de 75 % de ses deux millions d'habitants ont embrassé le catholicisme. Arrivé mardi 21 avril à la mi-journée à l'aéroport de Malabo, la capitale, Léon XIV a été accueilli par une fanfare et un tapis rouge qu'il a foulé aux côtés du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema.

Une visite « historique », a souligné le président guinéen. La dernière visite d'un souverain pontife, qui avait aussi été la première, s'était déroulée en 1982. Il s'agissait de Jean-Paul II. Dans ses premiers mots en espagnol réservés aux autorités, Léon XIV n'a d'ailleurs pas hésité à faire référence à son prédécesseur, note le média Vatican News, rappelant la responsabilité symbolique du chef de l'État, appelé à incarner les aspirations d'un peuple à plus de liberté, de justice et de dignité. Lors de ce discours dans le palais présidentiel, il a appelé les autorités du pays à « réexaminer » les « opportunités positives de se positionner sur la scène internationale au service du droit et de la justice ».

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Lors de cette visite de trois jours, l'évêque de Rome devra jouer un jeu d'équilibriste face à un président omnipotent, détenteur de la deuxième place du record de longévité. Attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, Léon XIV a regretté que « le fossé entre une "petite minorité" - 1 % de la population - et la grande majorité » se soit « considérablement creusé », alors que le pays est englué dans une corruption endémique.

Devant lui figurait notamment Teodorin Obiang, fils du chef de l'État et vice-président réputé pour son train de vie très luxueux qu'il exhibe sur les réseaux sociaux, dans un pays où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. En 2019, il a été condamné par la justice française pour blanchiment et détournement de fonds publics.

Apparu le visage fermé, Léon XIV a ensuite parcouru à pied les rues du centre-ville, sous un important dispositif de sécurité, au milieu de centaines de fidèles. Un bain de foule qui lui a redonné le sourire.