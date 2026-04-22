Togo: Plus question de subir des catastrophes climatiques

21 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a payé un lourd tribut aux dérèglements climatiques. Entre 2020 et 2024, vents violents, pluies torrentielles, inondations dévastatrices, incendies et longues sécheresses se sont succédé, infligeant des dommages considérables aux infrastructures et fragilisant durablement des communautés entières à travers le pays.

Face à cette réalité, le gouvernement décide d'agir avec méthode et ambition.

Le ministère de l'Environnement annonce mardi le lancement du Projet de reconstruction et de soutien aux communautés post-catastrophes climatiques au Togo (PRECO), une initiative qui marque une nouvelle étape dans la réponse togolaise aux défis climatiques.

Au coeur du projet : la mobilisation de ressources auprès du Fonds pour les pertes et préjudices (FRLD), mécanisme financier international créé lors de la COP27 précisément pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux conséquences irréversibles du changement climatique.

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La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) apportera son appui dans ce processus de mobilisation.

PRECO ne se limite pas à réparer ce que le climat a détruit. Sa vision est plus large et plus ambitieuse : renforcer les systèmes d'alerte précoce, améliorer la coordination entre les institutions environnementales et réduire structurellement la vulnérabilité des populations face aux risques climatiques futurs.

Car dans un contexte de dérèglement climatique qui s'accélère, reconstruire à l'identique ne suffit plus. Il faut reconstruire mieux, reconstruire plus résilient, et surtout, anticiper plutôt que subir.

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