Congo-Brazzaville: Numérique - Des échanges à Brazzaville sur le référentiel de sécurité des systèmes d'information

Les représentants des institutions publiques et privées , experts et techniciens, ont pris part, le 21 avril à Brazzaville, à un atelier de restitution des travaux relatifs au projet de Référentiel général de sécurité des systèmes d'information (Rgssi). Une étape décisive avant son adoption, marquant une avancée majeure dans la gouvernance et la sécurisation de l'espace numérique national.

Organisé par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (Anssi), l"atelier visait à présenter, examiner et consolider le futur outil stratégique au service de la cybersécurité nationale. La restitution a permis aux participants de procéder à un examen approfondi du document, d'intégrer les observations formulées et d'aboutir à un consensus autour du texte final, en vue de son appropriation par l'ensemble des parties prenantes.

Dans son propos, le directeur général de l'Anssi, Conrad-Onesime Oboulhas, a salué la qualité des échanges et l'engagement des experts. Il a souligné que leurs contributions ont permis d'enrichir significativement le projet et s'est félicité du consensus dégagé autour des orientations majeures du référentiel, qualifiant cette convergence de pas important vers son aboutissement.

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Il a également précisé que la clôture de cet atelier ne marque pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase, celle de la finalisation du document en vue de son approbation puis de son adoption officielle. Le directeur général a insisté sur la nécessité d'une mise en oeuvre rigoureuse, fondée sur la coordination, la formation et la sensibilisation des acteurs.

Document structurant, le Rgssi est appelé à jouer un rôle central dans la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information au Congo. Il définit les exigences auxquelles devront se conformer les infrastructures numériques, permettant de mesurer les écarts à la conformité et de renforcer l'audit, le contrôle ainsi que l'évaluation des dispositifs existants. Son adoption vise à garantir la sécurité et la résilience des systèmes, harmoniser les pratiques à l'échelle nationale, renforcer la gouvernance et la responsabilité des acteurs, tout en consolidant la confiance numérique. Au-delà de son aspect technique, ce référentiel s'inscrit dans une dynamique de renforcement du cadre juridique et institutionnel de la cybersécurité.

À l'issue de l'atelier, les participants ont salué la qualité du document et sa conformité aux normes de cybersécurité. Ils ont validé le projet sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, en prélude à son adoption par l'Anssi. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la finalisation des observations, la mise en place d'un plan de vulgarisation et de formation, ainsi qu'un délai d'appropriation permettant aux parties prenantes de se conformer progressivement aux exigences du référentiel avant son entrée en vigueur. Un mécanisme de suivi et d'évaluation de sa mise en oeuvre a également été préconisé.

En ce sens, le Rgssi ambitionne d'instaurer un socle commun de règles et d'accompagner les structures publiques ainsi que privées dans la mise en conformité de leurs systèmes d'information. Enjeu stratégique majeur, il contribue à la souveraineté numérique du pays, à la protection des institutions et au renforcement de la confiance des citoyens dans les services numériques.