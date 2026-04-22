Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 avril 2026

revue de presse

Au Soudan du Sud, l’espoir d’une élection présidentielle refait surface

Longtemps incertain, le scrutin pourrait finalement se tenir en décembre. Après plusieurs reports, les autorités assurent être prêtes. Une annonce faite par le ministre de la Communication, dans un contexte particulièrement tendu.

Sur le terrain, les forces du président Salva Kiir affrontent des groupes proches de l’opposition dirigée par le vice-président Riek Machar.

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Un accord de paix signé en 2018 avait pourtant mis fin à la guerre civile. Mais aujourd’hui, cet accord est fragilisé, et Riek Machar est toujours en résidence surveillée. Si elles ont lieu, ces élections seraient les premières depuis l’indépendance du pays en 2011. [Source Africanews]

ONU : Macky Sall auditionné ce mercredi

Candidat au poste de secrétaire général de l’ONU, l’ancien président sénégalais Macky Sall doit présenter, ce 22 avril, sa vision axée sur la réforme du multilatéralisme et le renforcement de l’efficacité de l’organisation.

Le processus de désignation du prochain secrétaire général de l’Organisation des Nations unies se poursuit ce mercredi 22 avril 2026 avec son audition, prévue à 19h (heure de New York), dans le cadre des dialogues interactifs organisés par l’Assemblée générale.

Selon le programme officiel, les auditions se déroulent sur deux jours : Michelle Bachelet et Rafael Mariano Grossi ont été entendus le mardi 21 avril, tandis que Rebeca Grynspan est attendue le 22 avril à 14h, avant le passage de Macky Sall à 19h. [Source Apanews]

Guinée équatoriale : Obiang à Washington, entre pétrole, Chine et dossier Teodorín

En pleine recomposition géopolitique mondiale, la visite du président équato-guinéen à Washington confirme le retour d’une diplomatie des intérêts, où les enjeux énergétiques et la rivalité avec la Chine dictent les alliances.

Dans une discrétion presque absolue, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a effectué une visite officielle aux États-Unis cette semaine. Alors que le monde scrute les tensions en Ukraine et au Moyen-Orient, ce rapprochement entre Washington et Malabo traduit un retour franc au calcul géopolitique, loin des postures morales.

Reçu le 16 avril 2026 par le secrétaire d’État adjoint Christopher Landau, le doyen des chefs d’État mondiaux a abordé plusieurs dossiers vitaux pour l’économie de son pays. [Source Afrik.com]

Afrique : Plus que le climat, la dégradation des sols réduit les rendements de maïs

Une nouvelle étude met en évidence l'impact de la dégradation des sols sur le rendement du maïs en Afrique subsaharienne.

L'étude, menée sous la coordination du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et au Kenya, révèle que le déclin progressif de la fertilité des sols pourrait réduire les rendements du maïs plus fortement que les variations de température, de précipitations ou de CO₂.

Les chercheurs ont utilisé un ensemble de 15 modèles sol-culture indépendants dans le cadre de l'initiative dénommée Agricultural model intercomparison and improvement project (AgMIP), un projet d'intercomparaison de modèles de culture. [Source Scidev.net]

Nigeria : Bola Tinubu remplace son ministre des Finances à un an des élections

Le président nigérian a limogé, mardi 21 avril, son ministre des Finances, Wale Edun, et nommé à sa place Taiwo Oyedele. Ce remaniement intervient dans un contexte de réformes économiques majeures et à l’approche des prochaines élections générales.

Le président Bola Tinubu a procédé mardi à un remaniement clé en remplaçant son ministre des Finances, Wale Edun, par Taiwo Oyedele. Âgé de 50 ans, ce dernier était jusqu’ici ministre adjoint des Finances et s’est illustré comme un acteur central de la récente réforme fiscale engagée par le gouvernement.

L’annonce du limogeage de Wale Edun n’a été accompagnée d’aucune justification officielle. Les autorités ont simplement indiqué que la passation de pouvoir devait être finalisée rapidement. [Source Africa Radio]

Au Burkina Faso, la junte au pouvoir suspend près de 360 associations

En juillet 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a promulgué une loi qui restreint la liberté d’association et affaiblit la société civile, sous prétexte de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du « terrorisme ».

La junte au pouvoir au Burkina Faso a suspendu, mardi 21 avril, 359 associations pour « non-renouvellement de leurs instances », une semaine après avoir annoncé la dissolution de 118 autres associations, pour une grande partie engagée dans la défense des droits humains, invoquant des « dispositions légales en vigueur » sans autres précisions. [Source Le Monde Afrique]

Les Banques centrales africaines remplissent leurs stocks d'or en favorisant la production locale

En Ouganda, la semaine dernière, la Banque centrale a commencé à acheter une partie de la production aurifère du pays pour intégrer l'or dans les réserves de change. Objectif : être moins vulnérables aux fluctuations des marchés internationaux tout en favorisant la production locale. L'initiative de l'Ouganda n'est pas la seule chez les pays producteurs d'or du continent.

Plutôt que de tout exporter, plusieurs grands pays producteurs d’or commencent à remplir leurs stocks. Pour que les banques centrales puissent acheter de l'or local, les autorités doivent appliquer plusieurs mesures : favoriser les raffineries du pays, mettre en place des certifications d’exploitation contrôlées et des capacités de stockage sécurisées. [Source RFI]

Togo : Plus question de subir des catastrophes climatiques

Le Togo a payé un lourd tribut aux dérèglements climatiques. Entre 2020 et 2024, vents violents, pluies torrentielles, inondations dévastatrices, incendies et longues sécheresses se sont succédé, infligeant des dommages considérables aux infrastructures et fragilisant durablement des communautés entières à travers le pays.

Face à cette réalité, le gouvernement décide d'agir avec méthode et ambition.

Le ministère de l'Environnement annonce mardi le lancement du Projet de reconstruction et de soutien aux communautés post-catastrophes climatiques au Togo (PRECO), une initiative qui marque une nouvelle étape dans la réponse togolaise aux défis climatiques. [Source Togonews]

Tunisie : Marché de la COMESA - Un potentiel d'exportations inexploité de 472 millions de dollars

La Tunisie dispose d'un potentiel d'exportation inexploité au sein du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) estimé à environ 472 millions de dollars, notamment dans les secteurs des industries agroalimentaires, chimiques, de la santé, des matériaux de construction et des services numériques, selon les données du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette annonce a été faite lors d'une réunion de coordination tenue lundi dernier à la « Maison de l'Exportateur », dans le cadre des préparatifs pour l'accueil par la Tunisie de la « Semaine de la COMESA 2026 ». Cet événement, qui se déroulera du 1er au 3 juillet 2026, verra l'organisation de la 7ème édition du Salon commercial régional et de la conférence d'affaires de la Fédération des femmes d'affaires de la COMESA (COMFWB). [Source La Presse]

Congo-Kinshasa : L'expulsion de migrants vers le pays suscite des questions

Il s'agit d'une quinzaine de migrants sud-américains expulsés des Etats-Unis. Leurs avocats estiment que ce transfert est destiné à les faire renoncer à leurs droits.

Ce premier groupe de migrants est arrivé, vendredi dernier, à Kinshasa, dans le cadre d'un accord bilatéral entre Washington et la RDC. Parmi eux, figurent des ressortissants du Pérou, d'Equateur et de Colombie. Ils sont hébergés au complexe hôtelier Venus village, dans la commune de la N'Sele, dans l'est de Kinshasa.

L'Organisation internationale pour les migrations affirme avoir été sollicitée par le gouvernement congolais, afin de leur fournir une assistance humanitaire. [Source Deutsche Welle]