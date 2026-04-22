Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MJP bâtit des stratégies efficientes pour renforcer son ancrage

Le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a tenu, le week-end dernier à Brazzaville, sa première revue politique au cours de laquelle elle a élaboré de nouvelles stratégies. L'objectif est de s'affirmer comme force politique majeure au sein de la majorité présidentielle et sur l'échiquier politique national.

La réunion a été présidée par le président du Comité central du MJP, Donald Mobobola. Elle a rassemblé les membres du bureau politique, ceux du comité central et tous les présidents fédéraux. L'occasion a permis aux dirigeants et cadres de cette formation politique de réfléchir sur les enjeux du moment, les perspectives et l'engagement du parti sur l'échiquier politique national.

L'objectif est de faire de ce parti de la majorité présidentielle une force indéniable sur la scène politique, capable de continuer à soutenir avec ferveur les idéaux du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Après avoir fait la revue des événements récents, notamment l'élection présidentielle des 12 et 15 mars à l'issue de laquelle son candidat a été réélu avec 94,90 % des suffrages exprimés, le MJP a réfléchi sur les nouvelles stratégies à mettre en place pour renforcer son influence politique.

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Le parti a aussi évoqué la nécessité de travailler avec objectivité afin de garantir une meilleure représentativité des jeunes dans les sphères de prise de décision.

Donald Mobobola a réitéré l'engagement de son parti de continuer à soutenir les actions et la vision du chef de l'Etat tout le long de son nouveau mandat, dans le but de garantir la stabilité et le développement national.

« Notre engagement au côté du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, président d'honneur de notre parti, est de lui témoigner notre fidélité, lucidité et engagement sans faille. Le but essentiel est de promouvoir une gouvernance présidentielle apaisée, perçue comme un levier vital pour garantir la stabilité et le développement du pays », a-t-il souligné.

Pour témoigner son attachement au chef de l'Etat, le MJP a adopté une motion de soutien et de félicitation en sa faveur.