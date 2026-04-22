Gabon: Zita Oligui Nguema au coeur de la formation des jeunes 52 jeunes gabonais

52 jeunes gabonais, formés intensivement au sein du Centre de Compétences Zita Oligui Nguema (CCPE'ZON) en partenariat avec une structure internationale Beacoin Power Services et la SEEG, sont désormais déployés sur le terrain.

Cette initiative, fruit d'un partenariat stratégique entre la Fondation de la Première Dame Ma Bannière et l'Université Omar Bongo (UOB), concrétise une vision ambitieuse : faire de la formation un levier puissant d'insertion professionnelle et de souveraineté économique pour le Gabon.

Une vision claire portée par la Première Dame

Mme Zita Oligui Nguema place l'éducation et la formation des jeunes au coeur de son engagement. Convaincue que l'employabilité passe par des compétences adaptées aux besoins réels du marché, elle a impulsé un modèle qui ne se limite pas à l'enseignement théorique : formation intensive, mise en situation, immersion terrain. Résultat : des jeunes opérationnels dès leur sortie du centre.

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Le CCPE'ZON : une structure autonome, pivot de l'écosystème formation-emploi

Contrairement à de nombreux dispositifs, le CCPE'ZON bénéficie d'une gestion autonome lui permettant de réagir rapidement aux besoins des entreprises et des secteurs porteurs. Cette agilité en fait un acteur central du paysage gabonais.

Au quotidien, le centre assure :

· La formation technique et comportementale (savoir-faire et savoir-être),

· L'accompagnement individualisé vers l'emploi ou l'entrepreneuriat,

· L'insertion durable via des partenariats avec des entreprises privées et des institutions publiques.

Une collaboration exemplaire Fondation - Université - Secteur privé

Ce programme illustre ce qu'une synergie bien pensée peut produire :

· La vision stratégique, le financement et le réseau apportés par la Fondation Ma Bannière ;

· Le cadre académique, les ressources pédagogiques et la légitimité institutionnelle de l'Université Omar Bongo.

· Et l'ancrage professionnel des partenaires privés qui garantissent d'ouvrir leurs portes aux jeunes en immersion.

Résultat concret : 52 jeunes formés, opérationnels et déjà sur le terrain. Un chiffre qui démontre la capacité du modèle à monter en puissance.

Un modèle reproductible pour l'avenir

Au-delà de cette première cohorte, le CCPE'ZON prouve qu'une structure autonome, portée par une vision présidentielle et adossée à des partenariats solides, peut durablement transformer l'écosystème de l'emploi jeune au Gabon. L'ambition est désormais d'essaimer ce dispositif à l'échelle nationale.