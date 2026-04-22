Sénégal: Presidence de la Republique - Une délégation de Africa50 reçu par le Chef de l'Etat

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce mardi une délégation de Africa50, venue réaffirmer son engagement en faveur du financement des infrastructures sur le continent africain.

Conduite par son directeur général, Alain Ebobissé, la délégation a présenté un bilan solide des activités de l'institution. Africa50 a ainsi mobilisé près de 9 milliards de dollars d'investissements à travers l'Afrique, en soutenant notamment des projets structurants dans les secteurs de l'énergie, des transports et des infrastructures routières. L'organisation s'appuie sur des mécanismes innovants, tels que des fonds d'amorçage, pour accélérer la mise en oeuvre de projets privés et de partenariats public-privé.

Au fil des échanges, les deux parties ont souligné la convergence entre les actions d'Africa50 et les priorités définies dans la stratégie nationale Vision Sénégal 2050. Les discussions ont notamment porté sur les enjeux de souveraineté énergétique, de connectivité et de transformation structurelle de l'économie sénégalaise.

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La délégation d'Africa50 a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté d'intensifier sa collaboration avec le Sénégal. Elle a exprimé son ambition de contribuer davantage à la mobilisation de capitaux en faveur de projets structurants, dans une dynamique de coopération continentale visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations africaines.