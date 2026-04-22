Tunisie: Foot-ESS - Le comité directeur réclame la convocation d'une AG extraordinaire

Le comité directeur de l'Etoile sportive du Sahel a demandé la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire en vue de la tenue d'élections anticipées, à l'issue d'une réunion d'urgence tenue lundi 20 avril au siège du club.

Selon un communiqué publié par la formation étoilée sur sa page facebook officielle, le comité directeur, se prévalant des dispositions du chapitre 25 des statuts du club, a chargé le secrétaire général d'émettre la convocation pour une Assemblée générale extraordinaire fixée au mercredi 13 mai prochain à 16h00 au complexe du club situé route de Kalaa Soghra à Sousse.

L'ordre du jour de cette session, qualifiée de « d'une extrême importance pour l'intérêt de l'association », porte sur un point unique : l'appel à la tenue d'une Assemblée générale élective Extraordinaire anticipée.

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La direction du club rappelle les conditions statutaires relatives au quorum. Conformément au chapitre 26 des statuts, la séance ne pourra se tenir valablement qu'en présence de plus des deux tiers des adhérents âgés de 18 ans révolus à la date de la réunion. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, une seconde séance se tiendra automatiquement une heure après l'heure initialement prévue, quel que soit le nombre de membres présents.

Lundi, rappelle-t-on, Le Secrétaire général de l'Etoile du Sahel, Mohamed Salah Souilem, avait démenti la démission du comité directeur du club.

« Le secrétariat général du club n'a reçu aucune lettre de démission du comité directeur présidé par Foued Kacem », a-t-il indiqué dans une déclaration à la TAP.

Ces précisions du secrétariat général interviennent en réponse aux informations relayées ce lundi par plusieurs médias stipulant la démission du comité directeur, après que le président de la commission juridique et porte-parole officiel du club, Mohamed Ben Brahim, ait annoncé sa propre démission dans un post publié via sur sa page facebook.

Ce dernier a, pour sa part, confié à la TAP que sa décision de démissionner de son poste est motivée, selon ses termes, par « l'absence de toute harmonie dans la méthode de travail ».

Il a expliqué que sa décision relevait d'une conviction personnelle quant à son incapacité à apporter une valeur ajoutée voire améliorer la situation dans la phase actuelle, en raison d'une grande divergence des vues et les méthodes de travail, ce qui ne permet pas de servir au mieux l'intérêt du club.

L'Etoile du Sahel, note-t-on, traverse depuis peu une crise de résultats dans toutes ses sections, la dernière en date étant l'élimination de l'équipe première de football en huitièmes de finale de la coupe de Tunisie suite à sa défaite hier, dimanche, face au Stade Gabésien (3-4).

En championnat, l'Étoile occupe la sixième place du classement avec 35 points.