Afrique: Les Banques centrales africaines remplissent leurs stocks d'or en favorisant la production locale

En Ouganda, la semaine dernière, la Banque centrale a commencé à acheter une partie de la production aurifère du pays pour intégrer l'or dans les réserves de change. Objectif : être moins vulnérables aux fluctuations des marchés internationaux tout en favorisant la production locale. L'initiative de l'Ouganda n'est pas la seule chez les pays producteurs d'or du continent.

Plutôt que de tout exporter, plusieurs grands pays producteurs d'or commencent à remplir leurs stocks. Pour que les banques centrales puissent acheter de l'or local, les autorités doivent appliquer plusieurs mesures : favoriser les raffineries du pays, mettre en place des certifications d'exploitation contrôlées et des capacités de stockage sécurisées.

En Ouganda, selon Olanya Olenge Tonny, consultant dans le secteur des minerais, le gouvernement fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années en ce sens.

« La Banque d'Ouganda était auparavant un organisme purement de régulation. Elle est désormais devenue un acteur actif du marché grâce au lancement de son programme national sur l'or, qui a officiellement démarré en mars 2026, explique-t-il. La Banque d'Ouganda a signé des contrats avec des raffineries locales, la raffinerie Eurogold, comme raffinerie principale, et la raffinerie Felstein, en tant que raffinerie secondaire ».

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Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont annoncé vouloir acheter de l'or domestique récemment, comme le Kenya ou le Burkina Faso.

Plus concrètement, la semaine dernière la banque centrale de RDC a reçu ses premiers lingots d'or depuis 10 ans, sortie des mines du pays. Autre exemple, la Tanzanie. Le pays oblige depuis 2024 les compagnies exportatrices domestiques à réserver 20% de leur production pour les stocks nationaux. Au Ghana aussi, l'or local représente déjà un tiers des réserves de la Banque centrale, grâce à un programme lancé il y a 5 ans.