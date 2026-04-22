Congo-Brazzaville: Transport aérien - Brazza Airlines s'envole dans le ciel congolais

Avec pour ambition de promouvoir le tourisme, de faciliter la mobilité des voyageurs et de contribuer au désenclavement des départements du Congo, la compagnie aérienne Brazza Airlines a officiellement lancé ses activités, le 20 avril, à travers un vol inaugural reliant Brazzaville à Pointe-Noire.

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Olga Ghislaine Ebouka Babackas, a lancé les activités de la nouvelle compagnie aérienne" Brazza Airlines" en présence de ses collègues ministres du Contrôle d'État, Gilbert Mokoki ; des Zones économiques spéciales, Jean-Marc Thystère Tchicaya, accompagnés d'un parterre de journalistes, passagers du vol inaugural.

Dotée d'une flotte moderne de type Embraer 190, Brazza Airlines vient, en effet, de mettre en service un avion de nouvelle génération offrant quatre-vingt-dix-huit sièges répartis entre six en première, vingt en business et soixante-douze en économie.

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L'appareil assurera principalement des liaisons entre Brazzaville et Pointe-Noire, avec en moyenne trois rotations quotidiennes, garantissant ainsi une grande flexibilité des fréquences. Par ailleurs, l'Embraer ERJ 145, configuré en quarante-neuf sièges, desservira Ollombo dans le département de la Nkéni-Alima, Ouesso dans la Sangha, Impfondo dans le département de la Likouala, et Dolisie dans celui du Niari par la suite.

Pour le président de la compagnie Brazza Airlines, Jean Valli, il est question d'offrir au Congo une souveraineté avec une technologie de pointe. « Notre objectif est clair : offrir des liaisons aériennes fiables, ponctuelles et confortables. La certification de nos opérations en témoigne et reflète notre exigence en matière de sécurité », a-t-il déclaré.

Selon la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, « L'activité de Brazza Airlines va non seulement combler les attentes en termes de mobilité mais aussi contribuer à redynamiser l'économie nationale en renforçant les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre départements tout en offrant des opportunités d'emplois au profit des jeunes ».

Il convient de souligner que les vols Brazzaville Pointe-Noire sont accessibles à partir de 63 000 FCFA selon la classe choisie : économique, affaires, première.