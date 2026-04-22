Algérie: M. Ait Messaoudene reçoit son homologue tchadien

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a reçu, mardi à Alger, le ministre de la Santé publique et de la prévention de la République du Tchad, M. Abdelmadjid Abderahim, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la 4e session de la Commission mixte algéro-tchadienne, indique un communiqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre du "renforcement des relations de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé", cette rencontre a constitué une occasion pour réaffirmer "la profondeur des relation fraternelles et historiques entre l'Algérie et le Tchad ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d'élargir ses perspectives, notamment dans le secteur de la santé, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et à relever les défis sanitaires actuels", selon la même source.

Les deux parties ont, à ce titre, passé en revue "l'état du système de santé dans les deux pays, et échangé les vues sur les voies et moyens d'améliorer et de renforcer son efficacité", outre l'examen des mécanismes d'accompagnement du système sanitaire en République du Tchad, par l'Algérie, particulièrement en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et de leur éradication, dans une dynamique reflétant l'esprit de solidarité et la coopération efficace entre les deux pays".

Les deux parties ont également discuté "des voies et moyens d'instaurer un partenariat pratique, à travers la signature d'un accord de coopération qui englobe nombre d'axes prioritaires, dont l'échange des expertises et expériences dans les deux domaines de la prévention et de la prise en charge des pathologies transmissibles et non transmissibles, le renforcement des systèmes de contrôle épidémiologique, le développement des compétences des personnels de la santé dans les domaines médicaux, chirurgicaux et paramédicaux, ainsi que la gestion hospitalière et administrative".

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Dans ce contexte, les deux partis sont convenus de "l'importance de renforcer l'opération de jumelage et de télémédecine entre les établissements et les structures sanitaires dans les deux pays, d'encourager l'échange des visites et des expertises et de soutenir les bonnes pratiques dans la fourniture de la prise en charge sanitaire, ce qui permettra de contribuer à améliorer la qualité des prestations et de promouvoir la prise en charge des patients dans la République du Tchad, pays frère".

Au terme de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à "concrétiser ce qui a été convenu, sur le terrain, à travers des programmes d'action communs et des projets concrets, à même de renforcer la coopération bilatérale et de la hisser au niveau d'un partenariat stratégique durable dans le domaine de la santé, fondé sur la coopération mutuelle, l'intérêt commun et les valeurs de solidarité et de fraternité unissant les deux peuples frères".