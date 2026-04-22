Algérie: Mme Arhab reçoit le ministre tchadien de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

ALGER — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mme Nacima Arhab, a reçu, mardi soir à Alger, le ministre tchadien de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, M. Sitack Yombatina, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en marge de la 4e session de la Commission Gouvernementale mixte algéro-tchadienne de coopération, les deux parties ont passé en revue "l'expérience algérienne en matière de numérisation du secteur de la formation, à travers le développement de plateformes numériques, la généralisation des outils technologiques et la modernisation de la gestion au sein des établissements de formation".

Un exposé a également été présenté sur "le Référentiel national des formations et des compétences (RNFC) en tant qu'outil de régulation des parcours de formation et de leur adaptation aux besoins du marché dutravail, outre l'examen des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l'ingénierie pédagogique et l'échange de formateurs et d'experts".

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A cette occasion, Mme Arhab a affirmé "la disposition de l'Algérie à accompagner le Tchad dans la numérisation et le développement du secteur de la formation, à travers le transfert d'expertises et la qualification des ressources humaines".

De son côté, le ministre tchadien a souligné "l'intérêt de son pays à tirer profit de l'expérience algérienne dans la modernisation de la formation professionnelle, le développement de l'enseignement numérique et de l'ingénierie pédagogique, ainsi que de l'expérience du RNFC".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération africaine et de la consolidation des partenariats entre les deux pays", a rappelé le communiqué.