Algérie: Tchad - Examen des moyens de renforcer la coopération dans les secteurs des hydrocarbures et des mines

21 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi, ont reçu, mardi, la ministre tchadienne des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Fatima Haram Acyl, avec laquelle ils ont examiné les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens de coopération entre l'Algérie et le Tchad, et dans la continuité de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays, notamment dans le contexte de la tenue de la 4ème session de la Commission mixte algéro-tchadienne à Alger.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Mines et des Industries minières, Karima Bakir Tafer, les deux parties ont évoqué les opportunités d'"élargir le partenariat dans le domaine des hydrocarbures selon une vision stratégique durable, en soulignant l'importance des accords préalables et la nécessité de poursuivre les efforts pour développer la coopération à travers les différents segments de la chaîne de valeur (exploration, production, transport, raffinage et pétrochimie), outre la commercialisation des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié (GPL)".

Les discussions ont également porté sur les perspectives de partenariat entre le groupe Sonatrach et les entreprises tchadiennes, ainsi que sur l'appui aux projets de développement des infrastructures énergétiques au Tchad.

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Les deux parties ont, par ailleurs, insisté sur l'importance de la formation et du renforcement des capacités, notamment à travers l'Institut algérien du pétrole (IAP), pour renforcer la dynamique de transfert de l'expertise algérienne et soutenir les compétences tchadiennes dans la gestion et l'organisation du secteur des hydrocarbures, ajoute la même source.

S'agissant du secteur des mines et des industries minières, les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'exploitation et de la transformation des ressources minières, des recherches et études géologiques, outre l'élaboration des cartes géologiques et minières, ainsi que l'échange d'expertises dans les domaines de l'organisation administrative et du cadre juridique régissant les activités minières.

Cette rencontre intervient dans la continuité du processus de concertation et de coordination entre les deux pays, et le parachèvement des rencontres tenues lors de la participation de l'Algérie au salon "SEMICA Tchad 2026", où la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral dans les secteurs des hydrocarbures et des mines a été réaffirmée, ajoute la même source.

Ces rencontres continues reflètent la profondeur des relations fraternelles et historiques entre les deux pays, fondées sur la confiance, la solidarité et la convergence des intérêts, et confirment la volonté commune de hisser la coopération bilatérale à de plus hauts niveaux, au service du développement des deux pays et du renforcement de la coopération Sud-Sud, souligne le ministère dans son communiqué.

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