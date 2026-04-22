Algérie: Hadj 2026 - La première délégation de la mission algérienne quitte le pays vers les Lieux Saints

ALGER — La première délégation composée de cadres et de membres de la mission algérienne du Hadj pour la saison 1447H/2026, a quitté, mardi, le pays à destination du Royaume d'Arabie Saoudite, dans le cadre des préparatifs en vue d'assurer un bon accueil et une prise en charge optimale aux pèlerins algériens, indique un communiqué de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO).

Les membres de la mission ont été salués, à leur départ de l'aéroport international Houari Boumediene, par le Directeur général de l'Office, M. Tahar Braik, qui a souligné "l'importance de la coordination et du travail collectif entre les différentes composantes de la mission, afin de contribuer à la réussite de la saison du hadj et de garantir les meilleurs services aux pèlerins".

Le nombre de pèlerins algériens s'élève, cette année, à 41.300, précise le communiqué, ajoutant que le premier vol vers les Lieux Saints est prévu pour le 29 avril courant au départ de l'aéroport international Houari Boumediene.

"Douze aéroports à travers le territoire national assureront le transport des pèlerins, pour un total de 144 vols ", conclut le communiqué.