Algérie: L'Etusa lance sept nouvelles lignes au niveau de Saoula et Douera

21 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'établissement publique de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a annoncé, mardi dans un communiqué, l'ouverture de sept nouvelles lignes au niveau des communes de Saoula et Douera, et ce, à partir de demain mercredi.

Il s'agit des lignes Saoula-Station 2 Mai (Tafourah), Saoula-Ben Aknoun, Saoula-Ouled Belhadj, Saoula-Meridja, Saoula-Baba Ali, Douera-Dkakna ainsi que la ligne Cité 3254 logement AADL Douera (Stade)-Ben Aknoun.

Les premiers départs sont programmés à 06h00, tandis que les derniers départs sont prévus à 18h30, précise la même source.

L'ouverture de ces lignes intervient "en application des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, visant à améliorer le service du transport public et à faciliter les déplacements des citoyens, notamment dans les pôles urbains à forte densité en population", souligne Etusa dans son communiqué.

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