Algérie: Exposition à Alger sur la 'Blousa de Mostaganem'

ALGER — L'exposition sur "La blousa de Mostaganem", organisée dans le cadre du "Mois du patrimoine" célébré chaque année du 18 avril au 18 mai, se poursuit à Alger, mettant en lumière la richesse et la diversité de cet habit ancestral, considéré parmi les costumes traditionnels féminins les plus représentatifs du patrimoine identitaire et culturel algérien.

Visible jusqu'au 18 mai prochain au Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23), cette exposition présente d'anciens modèles de la "Blousa de Mostaganem" datant de la fin du XIXe siècle, ainsi que les éléments patrimoniaux qui lui sont associés, telle que la "Tegrîfa", portée sur la tête et caractérisée par ses pièces dorées aux symboliques variées.

Les visiteurs peuvent apprécier également, une collection plus récente d'autres modèles de la Blousa de Mostaganem, confectionnées à partir de divers tissus nobles comme le velours, la soie et autres étoffes, richement brodées de motifs et de couleurs harmonieuses, reflétant l'évolution de ce vêtement traditionnel ainsi que le savoir-faire artisanal, déployé pour sa réalisation, empreint de subtilité et de minutie.

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La "Blousa de Mostaganem" fait partie intégrante du costume traditionnel authentique de l'Ouest algérien, avec la finesse de ses broderies, la richesse de ses couleurs et la diversité de ses modèles, à l'instar de"Blousa El Zaïm" et "Blousa El Mensoudj" (variété d'étoffe), portées avec la "Frimla" (khabaya), brodée au fil "fetla", une veste qui se met au-dessus de la Blousa, accompagnée de la "Tegrîfa" et de bijoux traditionnels.

La "Tegrîfa" se compose de plusieurs éléments, dont la "chachia sultani", la "lawacha", la "âssaba" et le "zrîr" ou "Kheit Errouh" (fil de l'âme).

Elle est également ornée du "zaouch" (petit oiseau) et des "raâach" (rosaces en fil doré), ainsi que de deux fleurs rouge et jaune, alors que les bijoux, varient entre la "meskia", "krafach boulahiya", "chentouf louiz" et d'autres pièces.

Dans ce contexte, la chercheuse en patrimoine Aïcha Hanefi a indiqué que l'exposition "permet au public de découvrir près de 50 modèles de la Blousa de Mostaganem appartenant à des familles anciennes et à des associations engagées dans la préservation du patrimoine vestimentaire algérien à Mostaganem", ajoutant que "l'un des éléments les plus emblématiques de cette Blousa est la Tegrîfa de Mostaganem portée sur la tête".

De son côté, le chercheur en patrimoine Nadir Chellali a affirmé que la "Blousa de Mostaganem" représente "un symbole culturel et civilisationnel algérien authentique", soulignant que l'Algérie oeuvre à protéger et à valoriser ce patrimoine en tant que composante de l'identité nationale.

Elle est confectionnée, a-t-il ajouté, à partir des "meilleurs tissus, brodée de fils d'or et d'argent, et qu'elle a été modernisée avec certaines adaptations, notamment l'usage du fil élastique à la taille et aux manches".

Toujours dans le même élan de célébration, le centre a également consacré une exposition de photographies et d'affiches présentant d'autres tenues traditionnelles algériennes, masculines et féminines, telles que le karakou, le caftan, le burnous, la kachabia, la Blousa oranaise, la robe kabyle et les melhfas, avec une mise en avant de l'histoire et des techniques de la broderie algérienne authentique.

L'exposition sur la "Blousa de Mostaganem" est organisée par le Centre des arts et de la culture du Palais des Raïs (Bastion 23), en collaboration avec plusieurs associations et acteurs oeuvrant à la protection du patrimoine de la wilaya de Mostaganem.