Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a pris la parole à Addis-Abeba lors du premier Sommet des entrepreneurs Afrique-Chine, aux côtés de Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.

L'événement a rassemblé des chefs d'entreprise africains et chinois, ainsi que des représentants officiels et économiques des deux parties.

Dans son discours, le président Taye a mis l'accent sur l'importance de renforcer les pôles d'innovation et de promouvoir la co-création technologique entre l'Afrique et la Chine.

Il a souligné que l'entrepreneuriat, la recherche et l'innovation doivent être au coeur du développement du continent.

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Il a également insisté sur le rôle clé des entrepreneurs et des innovateurs dans la transformation économique, appelant à la création de centres conjoints de recherche et d'innovation.

Ces structures permettraient de combiner l'expertise chinoise avec la créativité africaine, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, les énergies vertes et l'économie numérique.

Selon lui, la coopération sino-africaine doit évoluer au-delà des échanges commerciaux pour s'orienter vers le développement conjoint de technologies adaptées aux réalités africaines, dans un esprit de respect mutuel et de bénéfices partagés.

De son côté, Mahmoud Ali Youssouf a présenté l'Afrique comme un futur moteur de la croissance mondiale, grâce à sa jeunesse et à son potentiel encore largement inexploité.

Il a rappelé l'importance du commerce, du secteur privé et de l'entrepreneuriat pour l'intégration et le développement du continent.

S'appuyant sur plus de vingt ans de coopération dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, il a appelé à approfondir les partenariats, notamment en s'inspirant de l'expérience chinoise en matière de transformation agricole et industrielle.

Il a également plaidé pour un renforcement des investissements chinois, le développement de chaînes de valeur communes et un soutien accru aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, notamment via une Alliance Chine-Afrique pour l'entrepreneuriat.

Le sommet s'est achevé par la signature de douze accords stratégiques dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et du commerce numérique, marquant une évolution vers une coopération économique plus concrète et orientée vers l'action.

Cette rencontre a ainsi consolidé la vision d'une industrialisation africaine fondée sur la valeur ajoutée, l'innovation et la production manufacturière, afin de réduire la dépendance aux exportations de matières premières.