Ethiopie: Le président Taye échange avec le ministre bangladais des affaires étrangères

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a reçu ce jour le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Khalilur Rahman, pour des discussions portant sur plusieurs questions d'intérêt commun.

À l'issue de la rencontre, le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère des Affaires étrangères, Dewano Kedir, a mis en avant la vigueur et la qualité des relations entre l'Éthiopie et le Bangladesh, en particulier dans les domaines du commerce et de l'investissement.

Il a précisé que des investisseurs bangladais sont actifs dans divers secteurs, notamment le textile et l'industrie pharmaceutique, entre autres.

Selon lui, cet échange entre le président Taye et le ministre Rahman constitue un levier clé pour stimuler davantage la coopération économique et les investissements entre les deux pays.

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Au cours des discussions, le président Taye a salué la solidité du partenariat bilatéral, tout en appelant à intensifier la coopération diplomatique, les liens entre les peuples ainsi que les relations commerciales et d'investissement, a indiqué le responsable.

Il a également réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à approfondir son partenariat avec le Bangladesh.

Pour sa part, le ministre bangladais des Affaires étrangères, Rahman, a souligné la progression rapide de la coopération économique entre les deux pays, réitérant la volonté de son pays de renforcer ses liens avec l'Éthiopie.

Il a en outre assuré que le Bangladesh est prêt à inaugurer une nouvelle phase de coopération diplomatique, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, avec l'Éthiopie.