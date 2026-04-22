Ethiopie: Le pays et le Bangladesh affichent leur volonté commune de renforcer leurs relations à travers une coopération économique accrue

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu à haut niveau avec une délégation conduite par son homologue bangladais, Khalilur Rahman, les deux parties convenant de consolider leurs liens bilatéraux par un partenariat économique renforcé.

Au cours des échanges, les deux ministres ont exploré les possibilités d'élargir leur collaboration, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, en mettant l'accent sur la promotion du commerce, des investissements et de partenariats de développement élargis.

Timothewos a mis en avant la dynamique de croissance économique de l'Éthiopie, invitant les investisseurs bangladais à saisir les opportunités offertes dans des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'équipements médicaux et le développement industriel.

Pour sa part, le ministre bangladais des Affaires étrangères, Khalilur Rahman, a exprimé l'intérêt soutenu de son pays pour un approfondissement des relations avec l'Éthiopie, notamment à travers le renforcement des échanges commerciaux et des investissements.

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À l'issue des discussions, les deux parties sont convenues d'élever le niveau de leurs relations, en faisant de la coopération économique le socle principal de leur partenariat futur.