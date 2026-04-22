Gabon: États-Unis - L'ANINF renforce la cybersécurité des infrastructures critiques avec le MITRE

L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) monte d'un cran dans la protection des systèmes sensibles. Lundi 20 avril à Libreville, elle a tenu un atelier dédié à la sécurisation des infrastructures critiques, dans un contexte de multiplication des cyberattaques contre les administrations et les réseaux stratégiques.

Cette session s'inscrit dans le partenariat lancé en janvier entre le Gabon et la MITRE Corporation, organisation américaine spécialisée dans les technologies d'intérêt public. Dirigé par Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, directeur général de l'ANINF, le programme vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles du Gabon en matière de gouvernance cyber.

Du diagnostic à l'action concrète

Le premier atelier de janvier avait permis d'évaluer la maturité cyber de l'ANINF et d'identifier les axes prioritaires : analyse des dispositifs existants et mise en place de mécanismes de défense durables. Trois mois plus tard, la coopération se traduit en outils concrets.

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Animé par une délégation du MITRE conduite par Denise R. Olsen, l'atelier du 20 avril a rassemblé agents de l'ANINF et partenaires institutionnels. L'accent a été mis sur la résilience des infrastructures critiques et l'élaboration d'un Cyber Incident Response Plan (CIRP), pour une réponse coordonnée entre acteurs publics et privés en cas d'incident.

Le référentiel NIST comme socle

Les travaux s'appuient sur le standard international NIST 800-61 Rev.2. Les participants ont travaillé sur l'évaluation des risques, la classification des incidents, les procédures de signalement, le partage d'informations et la coordination interinstitutionnelle en période de crise.

Cette démarche répond à la priorité fixée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema : souveraineté numérique, transformation digitale et protection des systèmes vitaux. Avec l'appui du gouvernement américain, l'ANINF s'impose comme le pilier de la stratégie numérique gabonaise, avec pour objectif de sécuriser la continuité des services essentiels et de bâtir un écosystème digital robuste.