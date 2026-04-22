Sud-Soudan: Les autorités promettent que les élections auront bien lieu en décembre

Au Soudan du Sud, le gouvernement a affirmé ce mardi 21 avril sa détermination à organiser les élections prévues pour décembre 2026 et ce, malgré la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays, considéré comme au bord de la guerre civile par l'ONU, avec plusieurs millions de Sud-Soudanais déplacés ou réfugiés dans d'autres pays. Ce scrutin, déjà repoussé à de multiples reprises, doit être le premier de l'histoire du plus jeune pays au monde, dirigé par le président Salva Kiir depuis son indépendance en 2011.

Le Soudan du Sud avait sombré dans la guerre civile en 2013, et l'accord de paix de 2018 qui prévoit la tenue d'élections est très mal en point. Mais Juba veut éviter à tout prix un nouveau report.

La Commission électorale nationale du Soudan du Sud n'a reçu quasiment aucun financement à ce jour. Ateny Wek, porte-parole du gouvernement, a affirmé ce mardi que le gouvernement allait enfin mobiliser les fonds nécessaires à l'organisation du scrutin prévu pour décembre. « L'élection sera financée par l'État », a-t-il déclaré, évoquant l'utilisation des revenus pétroliers, tout en admettant « les difficultés » rencontrées par le pays.

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Selon l'officiel, une série d'amendements à l'accord de paix de 2018 sera présentée à l'Assemblée nationale prochainement afin de permettre l'organisation du scrutin. Car les mesures prévues par l'accord de paix n'ayant pas été mises en oeuvre, le scrutin ne peut pas se dérouler dans les conditions imaginées par le texte. Qui plus est le vice-président Riek Machar, principal cosignataire de l'accord de paix avec Salva Kiir, est en détention à Juba et des combats continuent d'opposer ses forces à l'armée dans le Jonglei, au nord-est du pays.

Le parti de Riek Machar a d'ailleurs dénoncé dans un communiqué, lundi, la méthode employée par le camp de Salva Kiir pour mettre en place le scrutin, une méthode jugée « non inclusive » et en « violation » de l'accord de paix.