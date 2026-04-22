Afrique de l'Ouest: BRVM - Augmentation de plus de 103 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 21 avril 2026

21 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 21 avril 2026, la capitalisation du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 103,549 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 15 519,675 milliards FCFA contre 15 416,126 milliards FCFA la veille. La hausse est consécutive à celle de l'indice BRVM composite qui a gagné 0,67% à 402,52 points contre 399,84 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en progression de 1,02% à 189,44 points contre 187,52 points la veille. Concernant l'indice BRVM Prestige, il s'est rehaussé de 0,93% à 157,52 points contre 156,07 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il s'est accru de 0,61% à 280,34 points contre 278,64 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,67% à 155,00 points contre 153,97 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations a augmenté de 3,23 milliards FCFA, en se situant à 11 906,883 milliards FCFA contre 11 903,653 milliards FCFA le lundi 20 avril 2026.

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La valeur des transactions s'est élevée à 3,068 milliards FCFA contre 5,766 milliards FCFA la veille.

Le Top des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 7,41% à 29 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 6,52% à 34 940 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,35% à 6 200 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,54% à 2 000 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 3,96% à 7 485 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 3 515 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 12 100 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,56% 3 230 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,30% à 8 495 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,04% à 4 800 FCFA).

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