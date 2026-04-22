Afrique: Des diplomates africains s'informent de la dynamique de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation de diplomates de pays d'Afrique anglophone a pris connaissance, lundi à Dakhla, de la dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab dans plusieurs secteurs stratégiques.

Cette rencontre, présidée par le Secrétaire général de la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, en présence du directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, s'inscrit dans le cadre du Cycle international de formation en diplomatie, organisé au profit de diplomates représentant plusieurs pays d'Afrique anglophone.

Dans une allocution de circonstance, M. El Gourji a souligné que le positionnement de Dakhla illustre la vision d'un Maroc profondément ancré dans son espace africain, engagé en faveur d'une coopération Sud-Sud fondée sur la solidarité, le codéveloppement et l'intégration régionale. Il a relevé que cette dynamique, portée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fait des provinces du Sud un espace stratégique de connexion entre le Maroc et son continent.

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Il a également mis en avant les atouts de Dakhla, notamment ses infrastructures, son potentiel énergétique, son ouverture économique et sa stabilité, soulignant que la région s'affirme comme un pôle de développement durable et un levier de partenariats structurants avec l'Afrique.

M. El Gourji a par ailleurs indiqué que la consolidation de cette dynamique repose sur une vision partagée fondée sur la confiance, le réalisme et la convergence des ambitions. Il a souligné que Dakhla constitue une plateforme au service d'une prospérité commune, d'une souveraineté économique renforcée et d'une coopération africaine tournée vers l'avenir.

Dans une déclaration à la presse, Titus Mumba, diplomate et économiste zambien, a indiqué que cette visite a permis de mieux comprendre l'expérience marocaine en matière de développement territorial et de branding national. Il a salué la vision portée par le Maroc ainsi que les enseignements tirés du potentiel économique et stratégique de la région de Dakhla.

Il a également souligné l'intérêt que représente l'ouverture atlantique pour des pays enclavés comme la Zambie, estimant que les projets structurants engagés dans la région offrent des perspectives importantes en matière de connectivité, de logistique et de coopération régionale.

À cette occasion, les membres de la délégation ont assisté à une présentation portant sur les grands chantiers structurants engagés dans la région, les opportunités d'investissement ainsi que les projets de développement lancés dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, la logistique, l'économie bleue et les énergies renouvelables.

Les diplomates ont également rencontré le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, lors d'échanges portant sur l'élan de développement de la région et sa concrétisation sur le terrain.

Lors de cette visite de deux jours, la délégation va également se rendre sur plusieurs sites, notamment le Centre d'artisanat, le Souk Lakdim, ainsi que le chantier du port Dakhla Atlantique et le Learning Center de Dakhla.

Organisée dans le cadre du Cycle international de formation en diplomatie, avec l'appui de l'Institut marocain de formation, de recherches et des études diplomatiques (IMFRED) et de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), cette visite vise à faire découvrir aux diplomates les grands projets structurants réalisés ou en cours dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.