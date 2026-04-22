Soudan: Al-Burhan et le Sultan Haitham en entretiens bilatéraux à Mascate

Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, est arrivé aujourd'hui à Mascate, capitale d'Oman, pour une visite officielle.

Il a été reçu au palais Al-Baraka par Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq, Sultan d'Oman.

Les deux parties ont tenu des entretiens officiels portant sur les relations fraternelles profondes qui unissent les deux pays frères et sur les moyens de renforcer et de développer la coopération dans divers domaines afin de servir leurs intérêts communs.

Les discussions ont également porté sur les derniers développements dans la région, compte tenu de l'escalade des tensions régionales, ainsi que sur des questions d'intérêt commun, soulignant l'importance de renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

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Al-Burhan a également réaffirmé le soutien indéfectible du Soudan à la stabilité et à la souveraineté du Sultanat d'Oman et des États frères du Golfe dans le contexte actuel, soulignant la condamnation et le rejet par le Soudan des attaques iraniennes contre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le Président du Conseil de souveraineté a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et les marques d'appréciation, saluant le rôle essentiel du Sultanat d'Oman dans le soutien apporté au Soudan et mettant en lumière les liens historiques étroits qui unissent les deux nations.

Il a réaffirmé l'engagement du Soudan à renforcer et à développer les cadres de coopération conjointe afin de servir les aspirations des deux peuples frères.

Le Président du Conseil de souveraineté a également exprimé sa reconnaissance au gouvernement et au peuple du Sultanat d'Oman pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité accordés aux Soudanais réfugiés dans le Sultanat en raison de la guerre.

Pour sa part, Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq a salué la visite du Président, louant les excellentes relations omano-soudanaises et les liens historiques de fraternité entre les deux peuples.

Sa Majesté a réaffirmé l'engagement du Sultanat à renforcer les cadres de coopération existants et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale dans les prochains mois, exprimant sa profonde gratitude pour le soutien apporté par le Soudan à la stabilité et à la souveraineté des États du Golfe.

Les deux parties sont convenues de poursuivre les consultations et la coordination dans tous les domaines afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères.

Le Président du Conseil de souveraineté était accompagné, lors de sa visite au Sultanat d'Oman, par le Ministre des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, le Directeur du Service général de renseignement, le Lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufaddal, et l'Ambassadeur du Soudan auprès du Sultanat, l'Ambassadeur Essam Awad Ahmed Mutwali.