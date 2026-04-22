Soudan: Le Premier ministre rencontre le Gouverneur du Darfour

21 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui le Gouverneur du Darfour, M. Minni Arko Minawi. L'entretien a porté sur les questions fondamentales et urgentes soulevées par les défis actuels auxquels le pays est confronté.

Dans un communiqué de presse, le gouverneur du Darfour a expliqué que la réunion avait porté sur les questions humanitaires urgentes et les interactions internationales connexes, ainsi que sur l'importance d'élaborer une vision stratégique pour parvenir à une paix durable et globale dans la phase à venir.

Arko Minawi a déclaré que la réunion avait abordé les aspects administratifs et opérationnels de la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Juba, et a souligné que la nécessité d'accélérer l'adoption de la loi régissant le gouvernement régional du Darfour avait été réaffirmée.

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